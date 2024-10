An diesem Tag ist Peepshow erlaubt, Konzert nicht

In Kärnten sollte es am Karfreitag still sein

Spannend wird auch, wie die Höchstrichter in Wien mit der Kärntner Karfreitagsruhe umgehen. Ein Villacher Verein hielt sich im Vorjahr nicht an das Kärntner Veranstaltungsgesetz, das Veranstaltungen am Karfreitag untersagt, und sollte nach einem Polizeibesuch für ein Konzert 400 Euro Strafe bezahlen.