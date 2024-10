Parkhaus-Attacke: Sohn von Top-Manager verurteilt

„Es war eine unnötige Situation und eine unnötige Eskalation“, fasst es Richter Mark Tuttinger treffend zusammen. Darin involviert: Ein bekannter früherer Top-Manager (Name der Redaktion bekannt) und sein gut verdienender Sohn am Dienstag im Wiener Landl auf der Anklagebank Platz nehmen musste. Als Hauptdarsteller in einem höchst skurrilen Prozess um einen Parkplatz.