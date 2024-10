Drogenring nach Verkehrskontrolle ausgehoben

Elf Hausdurchsuchungen

Damit nicht genug: Auch ein 29-jähriger Gunskirchner, der dem 41-Jährigen bei der Aufzucht half und auch in seiner eigenen Wohnung anbaute, wurde ausgeforscht. Bei insgesamt elf Hausdurchsuchungen kamen fünf Indoor-Anlagen, eine Waffe, Bargeld und Rauschmittel in Form von Cannabis, Speed und Psilocybin ans Licht. Der 27-Jährige befindet sich nach wie vor in U-Haft. Außerdem wurde im Zuge der Ermittlungen eine Person an die Staatsanwaltschaft Wien und eine Person an die Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.