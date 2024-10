„Bekommen oft keine Post, oder stark verspätet“

Bis Juni dieses Jahres war alles in Ordnung. Dann fingen die Probleme an. Briefe, Rechnungen, Wahlinformationen und Werbefolder mit Gutscheinen kamen entweder gar nicht, verspätet oder landeten in den falschen Briefkästen. So erzählen es Siedler aus dem Kleingartenverein Grünland im 2. Bezirk. Obfrau Petra Hübsch bestätigt: „Ja, wir haben dazu einige Beschwerden.“