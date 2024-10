Erste Punkte für Handball-Aufsteiger West Wien

West Wien hat in der 7. Runde der Handball Liga Austria erstmals in dieser Saison angeschrieben und damit den letzten Platz an HSG Bärnbach/Köflach abgegeben. Der Aufsteiger besiegte am Sonntag in einer Neuauflage des Final-Duells der Saison 2022/23 Meister HC Linz mit 30:28 (16:17).