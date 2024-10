Auch auf dem Flughafen gelang ein Erfolgserlebnis

In der Saisonwertung schon auf Platz 15

Nach dem vierten Top-Ten-Resultat der Saison liegt die 23-Jährige in der Saisonwertung schon auf Platz 15. Der Rückstand zu den Top Ten, die sich für die Final Stage der Tour School der Ladies PGA Tour in den USA qualifizieren, ist gering: „Wir haben noch drei Turniere. Mal schauen, ob ich die Top Ten noch knacken kann.“ Übernächste Woche geht es für Spitz in Indien weiter.