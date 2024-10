Trinkwasser: „Wir werden auch das meistern“

„Krone“: Seit mittlerweile mehr als drei Wochen ist das Trinkwasser in Klagenfurt mit Fäkalbakterien verunreinigt. Als Leiter des Einsatzstabes sind Sie für die Versorgung und Sicherheit der Bürger zuständig. Wie sieht die aktuelle Lage aus?

Wolfgang Germ: Mittlerweile können wir sagen, dass sich die Ursache der Verunreinigung im Bereich der noch nicht freigegebenen Gebiete in der Innenstadt, beziehungsweise im Bereich von Waidmannsdorf befinden muss. Im Wesentlichen gibt es nur drei mögliche Ursachen: Eine Baustelle, wo ein Stück der Wasserleitung fehlerhaft erneuert wurde, ein Kanalwagen, der eine Hydrantenspülung falsch durchgeführt hat, oder die Verunreinigung wurde über einen der vielen privaten Trinkwasserbrunnen eingebracht. Theorien und Gerüchte, dass die Stadt Klagenfurt erpresst werden soll, entsprechen nicht in geringster Weise der Wahrheit.