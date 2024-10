Sticht der Bube am Ende gar den König?

In einem Land, das völlig ironiefrei das Staatsgebiet in „Vorarlberg“ und „Restösterreich“ gliedert, gehört es gewissermaßen zur Folklore, auf „die in Wien“ zu schimpfen und sich selbst als „Musterländle“ zu rühmen. Das Problem: Diese Erzählung verfängt sich nicht mehr. Denn die vergangenen Krisenjahre haben ihre Furchen hinterlassen – und diese sind teils tiefer als in anderen Bundesländern. So ist Vorarlberg in fast allen wirtschaftlichen Parametern ins Mittelmaß abgerutscht. Das liegt zwar primär daran, dass die exportorientierte Industrie die geopolitischen Verwerfungen mit voller Wucht zu spüren bekommt und weniger an der Landesregierung – derartige Nuancen gehen in Wahlkampfzeiten allerdings schnell einmal unter.