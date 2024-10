Schwarzenegger tröstete Schuhbeck im Gefängnis

Seit Jahrzehnten schon sind der „Terminator“ Arnold Schwarzenegger (77) und der 75-jährige deutsche Star-Koch befreundet. Wie die „Bild“-Zeitung nun enthüllte, soll Schwarzenegger auch in schlechten Zeiten nicht auch Schuhbeck vergessen haben, der in der Justizvollzugsanstalt Rothenfeld eine dreijährige Haftstrafe absitzt, zu der er 2022 verurteilt wurde. Sein Delikt: Er hat in seinen Restaurants 2,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen.