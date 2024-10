„Ich habe nicht gedacht, dass ich so beliebt bin“

Diese Überstunden hat Marko Arnautovic gern in Kauf genommen. Überpünktlich kam der ÖFB-Stürmer zu seiner Autogrammstunde in die PlusCity – und leistete dann freiwillig sogar Mehrarbeit. „Ich hab’ mir nicht gedacht, dass ich so beliebt bin“, scherzte „Arnie“ und stand für zahlreiche Selfies zur Verfügung. „Kannst du dir noch unerkannt eine Wurstsemmel kaufen?“, fragte ein junger Fan. „Wahrscheinlich ja, aber da schick’ ich meinen Bruder“, zwinkerte Österreichs Teamspieler. Seine Frau Sarah kam übrigens gestern nicht in den Genuss eines Geschenkes, obwohl sie Geburtstag hatte. Immerhin verbrachte Arnautovic ja fast drei Stunden im Einkaufszentrum in Pasching. „Aber sie wollte nichts, nur Zeit mit ihren Freundinnen verbringen“, so der 35-Jährige.