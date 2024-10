Goggia plant Comeback – nach sieben Verletzungen!

„Wenn alles gut geht, möchte ich Mitte Dezember in Beaver Creek wieder an Wettkämpfen teilnehmen“, sagte die 31-Jährige am Freitag beim Medientag des italienischen Wintersportverbandes FISI in Mailand. Goggia ist vierfache Gewinnerin des Abfahrts-Weltcups und holte Gold in der Abfahrt bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang.