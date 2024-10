So erklärt die SPÖ ihr schwaches Wahlergebnis

Nicht gelungen, Grün-Wähler abzuholen

Bis vor zwei Wochen sei man in Umfragen stabil bei zwölf bis 14 Prozent gelegen, dann habe die ÖVP die „Blendgranate“ geworfen, so Leiter in einer ersten Reaktion. Offenbar habe die ÖVP mit dem Duell zwischen Schwarz und Blau, das es angesichts des Resultats nie gegeben habe, gepunktet. „Die Grün-Wähler sind nicht zu uns gewandert, sondern zur ÖVP gewandert“, so Leiter. Sie hätten einen blauen Landeshauptmann verhindern wollen. Dabei hätte man durchaus die richtigen Themen für sie gehabt.