Großes Wahlkampffinale vor Urnengang in Vorarlberg

Nach der Nationalratswahl hieß es für die Kandidaten und Funktionäre aller Parteien noch einmal 14 Tage Vollgas geben. Für einige ging am Freitag das große Wahlkampffinale in Bregenz über die Bühne. Die SPÖ lud zur Pressekonferenz, bei der Spitzenkandidat Mario Leiter einmal mehr auf den Wahlslogan „Vorarlberg kann’s besser“ verwies. Sein Ziel: So stark werden, dass es mit dem Einzug in die Landesregierung klappt. Dafür müsste aber nicht nur seine Partei zulegen (die SPÖ startet bei 9,46 Prozent), sondern auch die ÖVP dürfte nicht allzu viele Federn lassen. Bei der einzigen vor der Wahl veröffentlichten Umfrage lagen Markus Wallner & Co. (2019 holte die ÖVP 43,5 Prozent) allerdings nur bei 31 Prozent.