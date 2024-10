Tod im Pool: Verlobte trauert um Athen-Profi

Tot im Pool gefunden

Baldock war am Mittwochabend tot bei sich zu Hause in Athen im Pool gefunden worden. Die Todesursache ist noch unklar. Seine Verlobte, die noch in Sheffield, der Stadt seines früheren Arbeitgebers, lebt, hatte Baldocks Verein Panathinaikos und die Behörden alarmiert, weil sie ihn stundenlang telefonisch nicht erreichen konnte. Der 31-Jährige, der in Buckingham geboren wurde, spielte in seiner Karriere überwiegend in England und dort unter anderem für Sheffield United. Erst im Juli war der Verteidiger nach Athen gewechselt.