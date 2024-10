„Grundwissen über KI ist neue Alphabetisierung“

In Amerika und China fließen Milliarden in Unternehmen und Forschungsinstitute, die sich mit Künstlicher Intelligenz befassen. Aber auch in Kärnten beschäftigen sich viele mit dem Thema. Eva Eggeling leitet den KI-Bereich von Fraunhofer Austria, der sein Zuhause im Klagenfurter Lakeside Park hat.