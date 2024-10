Der Literaturnobelpreis 2024 geht an Südkorea

„Die Vegetarierin“ (2016)

Han Kang, die mit ihrem abgründigen Roman „Die Vegetarierin“ 2016 den Man Booker International Prize gewann, wurde am 27. November 1970 in der südkoreanischen Provinzhauptstadt Gwangju geboren und wuchs ab ihrem elften Lebensjahr in Seoul auf. Sie studierte an der Yonsei University in Seoul Koreanische Literatur und trat zunächst mit Lyrik in Erscheinung.