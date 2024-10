Postler verurteilt, weil er Behördenbriefe hortete

Einige ähnliche Fälle

Auch andere Postler, die teilweise deutlich mehr „ausgefressen“ hatten, standen schon vor Gericht. Im Vorjahr gab es in Oberösterreich innerhalb kurzer Zeit drei ähnliche Fälle: Eine 21-Jährige hortete in Sierning 47 Rücksendungen im Auto und Kellerabteil, ein Postmitarbeiter (27) entsorgte in Engerwitzdorf 84 RSb-Briefe im Müll und ein 22-jähriger Zusteller hortete in Steyr 167 Behördensendungen. Sie kamen alle mit einer Diversion davon.