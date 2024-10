Wie Melania Trumps Buch die US-Wahl beeinflusst

Jetzt gibt die ehemalige First Lady ihr Comeback. In ihrer neu veröffentlichten Autobiografie tritt sie für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen über ihren Körper und das uneingeschränkte Recht auf Abtreibung ein – und löste eine politische Debatte aus. Dass sie diese Passagen aus „Melania“ nur einen Monat vor den Wahlen sogar im Voraus veröffentlichte, erschien für viele ein Dolchstoß in den Rücken ihres Mannes zu sein.