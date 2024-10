Hinteregger: „Mit Kreativität Pflicht erfüllen“

Eines habe ich in den Wochen seit dem missglückten Start in die Nations League festgestellt: Das Vertrauen in das Team und seine Qualität ist unter den Fans nach wie vor riesig und damit um vieles größer als noch vor einigen Jahren. Die Burschen haben es sich verdient und auch erarbeitet, dass die Stimmung nach zwei schlechteren Spielen nicht gleich ins komplett Negative umschwenkt. Und dass in weiterer Folge auch der Glaube an das WM-Ticket 2026 weiter groß bleibt.