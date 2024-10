„Will nicht, dass Karriere dadurch geprägt wird“

Natürlich sei auch ein Wechsel nicht ausgeschlossen, so Verstappen. Die Wunsch-Lösung sei das für ihn aber nicht. „Ich bin nun schon seit sehr langer Zeit bei diesem Team und natürlich will jeder Fahrer letztlich Siege einfahren. Es ist sehr einfach, das Team zu wechseln, aber ich will nicht, dass meine Karriere dadurch geprägt wird. Ich will nicht für vier oder fünf verschiedene Teams antreten“, stellte der 27-Jährige klar. „Vielmehr will ich mit jedem in meiner Mannschaft eine lange und starke Verbindung aufbauen, ich will mich zu Hause fühlen. Das Team zu wechseln, ist nicht wirklich mein Ding und das ist auch nichts, was ich zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere machen will.“