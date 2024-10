Skifahren wird wieder einmal teurer

Dynamische Preisgestaltung

Was sich zudem mehr und mehr durchzusetzen scheint, ist die sogenannte dynamische Preisgestaltung. Das bedeutet, dass die Tickets nicht mehr jeden Tag zum selben Preis angeboten werden, sondern je nach Nachfrage und Buchungszeitpunkt höher oder niedriger ausfallen. Das haben bisher schon einige Skigebiete in Vorarlberg so gehandhabt – etwa die Silvretta Montafon oder auch das Brandnertal -, andere ziehen in der kommenden Saison nach.