Streik? „Dann stecken wir alle gemeinsam drin!“

Folgen des Krieges für Konate „entsetzlich“

Die Topspieler sind auch in den Nationalteams gefragt. Konate etwa trifft am Donnerstag in der Nations League mit Frankreich in Budapest auf Israel, das seine Heimspiele aufgrund des anhaltenden Gaza-Kriegs in Ungarn austrägt. „Wir schauen nicht darauf, gegen wen wir spielen, aber natürlich sind wir nicht unempfindlich gegenüber dem, was in der Welt vor sich geht. Was wir in den sozialen Netzwerken über den Krieg sehen, ist entsetzlich“, sagte Konate. Den Terrorismus zu bekämpfen, sei eine Sache. „Dass aber massenhaft Zivilisten getötet werden, das tut mir weh.“