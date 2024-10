Nach Verletzung: Ski-Hoffnung meldet sich zurück!

Podestplatz in Garmisch

In der vergangenen Saison wusste Von Allmen im Weltcup zu überzeugen, holte im Jänner in Garmisch-Partenkirchen als Dritter im Super-G seinen ersten Podestplatz. So soll es im kommenden Winter weitergehen. Und im Skizirkus traut man ihm viel zu. „Von Allmen verkörpert die seltene Kombination aus einem starken Techniker und einem gefühlvollen Gleiter“, zeigte sich etwa ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl begeistert.