Präsident Biden bläst Deutschland-Reise ab

Biden wollte eigentlich Donnerstagabend in Deutschland landen. Es wäre der erste bilaterale Besuch Bidens in Deutschland in seiner knapp vierjährigen Amtszeit gewesen. In Berlin waren unter anderem Treffen mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und dem deutschen Kanzler Olaf Scholz geplant. Am Samstag wollte Biden dann weiter nach Rheinland-Pfalz reisen.