Trinkwasser noch in 26 Gemeinden ungenießbar

In zehn Gemeinden wieder hergestellt

„Bisher waren Anlagen in insgesamt 36 Gemeinden betroffen. In zehn Gemeinden konnte wieder einwandfreie Trinkwasserqualität festgestellt und das Wasser für die Verbraucher freigegeben werden. Ich hoffe, dass die Einschränkungen nur mehr wenige Tage dauern“, so der zuständige Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) zur „Krone“.