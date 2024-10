Trinkwasser in 28 Gemeinden verschmutzt

Möglichkeiten zur Beschleunigung

Dies wird engmaschig überwacht und laufend werden Proben entnommen, um die Entwicklung an den betroffenen Brunnen und Quellen sowie im Anschluss in den Verteilungsnetzen zu beobachten. Je nach Wasserversorger gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Trinkwasserqualität auch rascher wiederherzustellen: So kann etwa durch Ausleiten des betroffenen Wasserspenders, durch Entkeimung mit ultraviolettem Licht oder durch Chlorung unter Umständen die Trinkwasserqualität schneller wiederhergestellt werden. Die Wasserversorger arbeiten in enger Abstimmung mit der Trinkwasseraufsicht und der jeweiligen Gemeinde.