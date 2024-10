Kärntner Fahnder entlarvt verkleidete Flüchtlinge

Reinhold Wiedergut zählt beim Erkennen gefälschter Papiere zu DEN Topexperten Österreichs, und war schon in unzähligen Ländern rund um den Globus stationiert. „Unser Einsatzbefehl vor Ort lautet, die griechischen Kollegen bei der Erkennung von gefälschten Papieren zu helfen. Offiziell ausschließlich bei Passagieren, die an Bord von Flugzeugen in Richtung Österreich steigen. Aber wir werden aufgrund unseres Know-hows auch regelmäßig bei Verdächtigen zu Rate gezogen, die in andere Destinationen fliegen wollen“, so der Kärntner im Gespräch mit der „Krone“.