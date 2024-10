Rathaus wird drei Tage lang zur Spielmeile

„Fitness-Center für die Seele“

Die Veranstaltung hält für Besucher eine Vielzahl an Höhepunkten und spannenden Neuerungen bereit, zusammen mit bekannten Angeboten. Es spielt dabei keine Rolle, ob man jung oder alt, erfahrener Gamer oder Neuling ist. „Kinder, Jugendliche und Erwachsene können in den Räumlichkeiten des Rathauses einfach Spaß haben, die neuesten Spiele testen oder die internationale Fachtagung besuchen. Das Rathaus und der Rathausplatz verwandeln sich in diesen drei Tagen in ein Fitness-Center für die Seele“, sagt Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos).