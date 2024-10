Streit um Rolex zur Verlobung endet vor Gericht

„Ich gebe keine Geschenke zurück“

Lange hielt das Liebesglück nach der extravaganten Verlobung aber nicht an. Am 26. Mai trennte sich das Paar. „Er hat mir ein Foto mit einer anderen Frau geschickt. Er hat mich betrogen“, erklärt die 23-Jährige im Wiener Landesgericht. Und da wollte ihr Ex-Freund kurzerhand die teure Rolex wieder zurück. „Das ist nicht seine Uhr. Das ist meine Uhr. Ich gebe keine Geschenke“, so die junge Frau – der nun Untreue vorgeworfen wird.