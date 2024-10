Anschlagsdrohung gegen Linzer Schule – Evakuierung

Am vergangenen Freitag war zuletzt in Linz die Otto Glöckel-Schule mit einem Anschlag bedroht worden. Am Dienstag war dann das Ramsauergymnasium an der Reihe. Polizei intern wird freilich von Trittbrettfahrern ausgegangen, nachdem Bombendrohungen gegen Bahnhöfe bundesweit für Aufsehen und Verspätungen gesorgt hatten.