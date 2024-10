Filme, Serien & Co: Wie stark ist ihr Einfluss?

Filme, Serien, aber auch Spiele, an denen wir uns erfreuen, sind für viele ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Je nach Genre und Anspruch werden die unterschiedlichsten Themen in ihnen bearbeitet. Dabei können sie helfen, Stereotypen aufzubrechen, zu bilden und aufzuklären. Auf der anderen Seite können sie aber auch ein verzerrtes Bild der Realität vermitteln. Manchmal werden sie auch wegen ihrer expliziten Darstellung von etwa Gewalt oder Drogenmissbrauch kritisiert. Was meinen Sie dazu?