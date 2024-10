Kommt es zur Schnürschuh-Revolution im Skiweltcup?

Worum geht es in dem Fall genau? Head-Aushängeschild Vincent Kriechmayr war im vergangenen November in den zwei Trainingsläufen für die legendäre „Birds-of-Prey“-Abfahrt in Beaver Creek (US) mit einem Skischuh-Protoypen an den Start gegangen, der nicht wie üblich mit vier Schnallen verschlossen, sondern mittels BOA Fit – einem Drehverschluss-System – „geschnürt“ wird.