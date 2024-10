Am weitesten entfernte Scheibengalaxie entdeckt

Einzigartige Lage auf Hochplateau in Chile

Der Teleskopverbund ALMA (Bild oben) beobachtet Radiowellen aus dem Universum im unteren Energiebereich des elektromagnetischen Spektrums. Das 2013 eröffnete Superteleskop liegt in mehr als 5000 Metern Seehöhe auf dem Chajnantor-Plateau in der Atacama-Wüste in Chile. Es wird von der ESO, deren Mitglied auch Österreich ist, sowie Partnern aus Nordamerika, Ostasien und Chile betrieben.