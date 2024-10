Liselotte „Lilo“ Pulver feiert den 95. Geburtstag

„Viele sagen, ich hätte so eine Donnerlache“, sagte sie in jungen Jahren spitzbübisch in einem Fernsehinterview. „Aber da kann ich nichts dafür!“ Pulver galt Jahrzehnte als personifizierte gute Laune. Dabei habe sie in ihren Anfangszeiten ganz andere Pläne gehabt: „Ich wollte Tragödin sein. Ich wollte ganz ernste Rollen spielen und die Menschen zum Weinen bringen“, sagte sie in einem anderen Interview.