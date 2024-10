Sieger von Wien-Marathon bei Überfall getötet

Er war am Heimweg

Der genaue Hergang und die Verantwortlichen seien noch nicht geklärt. Die Polizei ginge aber von Mord aus. Vienna Kandie, die Tochter des Toten, schilderte in Fernsehen, dass ihre Mutter um 19.30 Uhr am Telefon bei Samson Kandie nachgefragt habe, weil sie ihn bereits zu Hause erwartet hatte. „Er sagte, er sei am Heimweg. Wir begannen uns zu wundern, weil Dad niemals zu spät nach Hause kam“, so Vienna Kandie.