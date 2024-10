Ausgesperrter schlug bei Elektro-Auto Scheibe ein

Ein in Linz lebender Deutscher (24) kam auf die glorreiche Idee in einem Elektro-Mercedes zu nächtigen, nachdem er nicht in seine Wohnung konnte. Er hatte sich dort angeblich ausgesperrt. Dass der Wagen abgeschlossen war, sah der junge Mann keinesfalls als unüberwindbare Hürde an. Er schlug einfach die Seitenscheibe ein und machte ein Nickerchen auf der Rückbank.