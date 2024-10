Unerfahrenheit und Ausfälle als Handicap

Wo’s hapert? „Ich hab die Spiele in den Medien beobachtet“, sagt Tomi, „und es gibt einen großen Unterschied zu meiner Zeit in der Champions League. Damals hatten wir schon ein paar Jahre miteinander gespielt. Heute ist’s so, dass besonders Salzburg jedes Jahr drei bis fünf Spieler verkauft. Da kommen immer wieder junge Spieler dazu, denen die Erfahrung für die Champions League fehlt. Sturm hat im Moment mit Verletzungen zu kämpfen – in der Abwehr sind Wüthrich und im Mittelfeld Kapitän Gorenc-Stankovic nur schwer zu ersetzen. Aber auch wir haben unter Osim in den ersten beiden Jahren viel Lehrgeld bezahlt. Erst im dritten Jahr sind wir dann sogar in die Zwischenrunde gekommen.“