Nebenfluss des Amazonas erreicht Rekordtief

Teile des Flusses in der Provinzhauptstadt Manaus liegen aufgrund der schweren Dürre bereits trocken. Viele Bewohnerinnen und Bewohner an den Flussufern können sich normalerweise nur per Boot auf den Flüssen fortbewegen. Die Boote sind jetzt allerdings auf Grund gelaufen, die Versorgung der Gemeinden mit Wasser, Lebensmitteln oder Medikamenten ist dadurch erschwert (siehe Video oben).