Neutralität: Nur ein österreichischer Traum?

Nur 37 Prozent der Befragten denken, dass die seit 1955 bestehende Neutralität Österreich auch zukünftig vor einem militärischen Angriff schützen würde. In einigen EU-Ländern hat der russische Angriffskrieg bereits ein Umdenken bewirkt. Vormals bündnisfreie Staaten wie Schweden und Finnland sind nach dem Angriff Russlands im Februar 2022 der NATO beigetreten. Viele Leser sehen die Zeit gekommen, auch in Österreich Schritte in Richtung NATO-Mitgliedschaft zu setzen.