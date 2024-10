Konferenz mit Leverkusen und BVB ab 15.30 Uhr LIVE

Bollwerk empfängt Dortmund

Die Dortmunder bekommen es heute nach der 7:1-Gala in der Champions League gegen Celtic mit einer sicher härteren Nuss zu tun. Union Berlin kassierte zwar am vergangenen Wochenende die erste Niederlage der Saison (0:1 in Mönchengladbach), doch das defensive Bollwerk der Hauptstädter ist wohl auch für die Borussen schwer zu knacken.