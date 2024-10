LIVE ab 17 Uhr: WAC muss gegen Hartberg ran!

Der Wolfsberger AC will die jüngste Heimniederlage bei der Rückkehr von Manfred Schmid ins Lavanttal vergessen machen. Durch das überraschende 1:3 gegen die WSG Tirol verpasste die aktuelle Torfabrik der Bundesliga (19 Treffer) am vergangenen Wochenende den Sprung ganz nach oben. Dietmar Kühbauer erhofft sich nun eine Reaktion, die Hartberger reisten aber gestärkt an. In den ersten beiden (Heim)Spielen unter Schmid gelangen zwei Siege.