Hollywoodstar macht Wiener Hofburg zu ihrer Bühne

Sie werden niemals erraten, was Superstar Cate Blanchett in Wien treiben wird. Nein, sie dreht nicht ihren nächsten Hollywood-Blockbuster in der Bundeshauptstadt. Und nein, sie steht auch nicht für eine neue Serienproduktion vor der Kamera. Na gut, wir wollen Sie nicht länger auf die Folter spannen – es hat etwas mit der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) zu tun.