Rapid: „Sind jetzt aber nicht die Besten der Welt“

„Nie unter Grenze fallen“

Angesichts der nächsten Gegner (Noah, Petrocub, Shamrock Rovers und Omonia Nikosia) ist die direkte Achtelfinal-Quali (Top 8 in der 36er-Liga) jetzt ein absolut realistisches Ziel. Der Startsieg peitscht die Erwartungshaltung nach oben. „Das gute Spiel gibt uns Selbstvertrauen“, bestätigt Klauß. „Aber wir sind nicht so vermessen, zu glauben, dass wir die beste Mannschaft der Welt sind. Wir haben immer wieder mal Peaks, jetzt geht es darum, nie unter eine gewisse Grenze zu fallen. Es wird Spiele geben, wo wir unterlegen sind. Auch diese Phasen müssen wir gemeinsam überstehen.“ Das gelang in Istanbul eindrucksvoll, so wurde das 2:1 sicher über die Zeit gebracht. Ein weiterer Schritt in der Entwicklung der nächste wäre der erste Liga-Auswärtssieg Sonntag in Altach.