Drei Bombendroher an einem Tag sorgen für Chaos

Schauplatz Amstetten:

Um 14.40 Uhr fielen Beamten der Stadtpolizei sechs Pakete auf, die an vier Stellen am Hauptplatz abgestellt waren. Sie waren vollständig mit Klebeband zugebunden und mit „zur freien Entnahme“ beschriftet. Der Platz wurde evakuiert, Geschäfte mussten schließen. Sprengstoffhunde und Kollegen mit Röntgengeräten aus Schwechat rückten an, um festzustellen, dass die Kartons mit Restmüll gefüllt waren. So befanden sich PET-Flaschen befüllt mit Wasser, Brot, schimmliger Paprika, Reklame und zwei Flaschen Bier in den Paketen. Der Absender ist (noch) unbekannt.