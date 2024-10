Pulverfass Salzburg steht kurz vor der Explosion

„Ich habe es satt“

Er nehme das Ergebnis voll auf seine Kappe, erklärte der Niederländer. Sich auf die Jugend seiner Truppe rauszureden, wie es in der Vergangenheit (Stichwort: Jaissle) der Fall war, kam nicht in Frage. „Ich habe es satt, dass uns die Leute als jung bezeichnen. Das ist keine Entschuldigung“, stellte der 41-Jährige unmissverständlich klar. Die Stimmung in der Mozartstadt ist freilich am Tiefpunkt. Das hat gleich mehrere Gründe.