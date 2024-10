Alonso nennt Ziel: „Würde mir sehr viel bedeuten“

Erster Versuch 2020

2020 war Alonso bereits einmal bei der Rallye Dakar angetreten, landete gemeinsam mit seinem Co-Piloten Marc Coma auf Rang 13. Ein Ergebnis, dass der 43-jährige Spanier so nicht stehenlassen will. Nach dem Abenteuer Formel 1 geht es zurück in die Wüste, so sein Entschluss.