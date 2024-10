F1 schloss Milliardendeal mit Louis-Vuitton-Mutter

Wie LVMH am Mittwoch bekannt gab, umfasse das Geschäft die Präsenz der Marken Louis Vuitton, Moët Hennessy und TAG Heuer in der Formel 1. Die Zusammenarbeit des Weltmarktführers im Luxussegment und der Königsklasse des Motorsports sei „beispiellos“, ließ LVMH am Mittwoch verlauten.