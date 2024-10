Gaspistole und Beute nach Bankraub verschollen

Keiner will’s gewesen sein: Die beiden jungen Bankräuber, die am Montag die Sparkasse in der Leonfeldner Straße in Urfahr ausgeraubt haben, belasteten sich im Verhör gegenseitig. „Den Raub haben beide zugegeben, aber wer die Waffe hatte und was mit ihr und der Beute nach der Tat passiert ist, haben sie noch nicht gesagt“, so Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz. Zum Motiv hätten die beiden nur gesagt, dass sie die Tat aus Geldmangel begangen haben.