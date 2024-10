Im E-Mail des Bombendrohers stand „Allahu akbar“

„Allahu akbar“ – das heißt auf Arabisch „Gott ist überaus groß“. Diese muslimische Formel stand unter anderem in der Bombendrohung, die am Dienstag gegen 15 Uhr bei der Landespolizeidirektion in Linz per E-Mail eintraf. Von 15.30 bis 17.30 Uhr wurde der Linzer Hauptbahnhof, wie berichtet, total gesperrt und akribisch abgesucht.