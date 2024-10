Sonnen-Sommer ließ die PV-Stromnetze glühen

Der Sonnen-Sommer brachte neue Rekorde an Sonnenstrom in Oberösterreich. Am 18. Juni erzeugten die an das Stromnetz der Netz Oberösterreich angeschlossen PV-Anlagen 12,7 Millionen Kilowattstunden Strom. Diese Menge entspricht dem Tagesverbrauch von 1,4 Millionen Haushalten und ist der höchste jemals im Stromnetz der Netz Oberösterreich gemessene Sonnenstrom-Anteil eines einzelnen Tages.